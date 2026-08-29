«Вот так делай»: Сафонов едва не сломал позвоночник об тренера и пошутил об этом после ничьей

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов жёстко столкнулся с тренером вратарей во время разминки перед матчем чемпионата Франции с «Лиллем». После удара футболист упал на газон, и к нему сразу выбежали медики.

Инцидент произошёл, когда Сафонов отрабатывал выход из ворот. Россиянин прыгнул за мячом и столкнулся с представителем тренерского штаба парижан.

Видео © X / ligue1plus

Несколько минут голкипер оставался на поле, пока ему оказывали помощь. Из-за эпизода запасной вратарь ПСЖ Люка Шевалье даже усилил разминку на случай, если россиянин не сможет начать встречу.

Однако серьёзного повреждения Сафонов избежал. После небольшой паузы он вернулся к упражнениям, а затем вышел в стартовом составе.

«В день два раза вот это упражнение делай, позвоночник не будет болеть», — с юмором написал Сафонов в своём Telegram-канале, прикрепив видео столкновения.

Ранее определились все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов. После жеребьёвки стало известно, что парижане сыграют дома с «Барселоной», «Ромой», «Галатасараем», куда перешёл Алексей Батраков, и «Слованом», а на выезде встретятся с «Манчестер Сити», «Астон Виллой», «Вильярреалом» и «Комо». Первые матчи общего этапа пройдут 8–10 сентября.