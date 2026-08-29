Драма в концовке: ПСЖ Сафонова спасся от поражения в матче с «Лиллем»

Действующий чемпион Франции «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Лиллем» в гостевом матче второго тура Лиги 1. Встреча на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д’Аске завершилась со счётом 2:2.

Хозяева вышли вперёд благодаря голу Хаукона Аднара Харальдссона на 21-й минуте. Во втором тайме «Лилль» удвоил преимущество — отличился Дилан Баква (84). Казалось, исход встречи предрешён, но уже в компенсированное время парижане устроили настоящий камбэк: Витинья сократил отставание на 90+1 минуте, а Маркиньос сравнял счёт на 90+5.

Российский голкипер ПСЖ Матвей Сафонов вышел в стартовом составе и провёл на поле все 90 минут, совершив два сейва.

Таким образом, парижане потеряли очки уже во втором матче чемпионата Франции подряд — ранее команда разошлась миром с «Ренном» (2:2).

В следующем туре ПСЖ 4 сентября примет «Монако», а «Лилль» днём ранее отправится в гости к «Тулузе».

Ранее Life.ru писал, что определились все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов. Среди них оказался и действующий победитель турнира — ПСЖ, за который выступает российский вратарь Матвей Сафонов. Каждый клуб проведёт по восемь матчей, а восемь лучших команд напрямую выйдут в 1/8 финала. Первый тур общего этапа пройдёт 8–10 сентября 2026 года, а УЕФА обещает опубликовать точное расписание не позднее 29 августа.