«Зенит» в меньшинстве вырвал победу у «Факела» благодаря пенальти Соболева

«Зенит» вырвал победу у воронежского «Факела» со счётом 1:0 в шестом туре Российской премьер-лиги. Единственный гол Александр Соболев забил с пенальти на 90+3-й минуте.

До концовки петербуржцам так и не удавалось открыть счёт, хотя в первом тайме они дважды попадали в каркас ворот. Сначала удар после подачи Джона Джона перевёл в штангу голкипер хозяев Даниил Фролкин, затем в каркас пробил Фелипе Аугусто.

Соболев вышел на замену на 65-й минуте и вскоре также попал в перекладину. Мяч после рикошета отскочил в район линии ворот, но гол засчитан не был.

На 85-й минуте «Зенит» остался в меньшинстве. После просмотра повтора арбитр показал Игорю Дивееву прямую красную карточку за эпизод с Николаем Гиоргобиани.

Несмотря на удаление, уже в компенсированное время петербуржцы заработали пенальти. Соболев реализовал одиннадцатиметровый и принёс команде три очка. После шести туров у «Зенита» стало 12 очков.

Предыдущий тур сложился для петербуржцев значительно хуже. Life.ru писал о поражении «Зенита» от «Спартака» со счётом 0:2, после которого красно-белые впервые с 2010 года обыграли соперника в чемпионате всухую.