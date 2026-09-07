Холанд показал трофеи с ЧМ, и вместо кубков у него – последняя футболка Неймара

Норвежский футболист Эрлинг Холанд показал в своём влоге на YouTube коллекцию сувениров, привезённых с чемпионата мира 2026 года. В неё вошли десять футболок соперников, бутсы из коллаборации Nike и Трэвиса Скотта, а также собственный портрет, который норвежец в шутку принял за изображение американского лидера Дональда Трампа.

Холанд показал трофеи с ЧМ. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ 433

Главным трофеем нападающий «Манчестер Сити» назвал форму Неймара. Бразилец провёл в ней свой последний матч за национальную команду — против Норвегии в 1/8 финала ЧМ.

«Эта футболка действительно особенная», — признался Холанд, разглядывая подарок. В той встрече он оформил дубль и принёс норвежцам победу со счётом 2:1, а Неймар забил свой последний гол за сборную.

Остальная часть коллекции почти поровну досталась от французов и англичан: пять комплектов формы принадлежали игрокам сборной Франции, ещё четыре — футболистам Англии. Среди них — майки Килиана Мбаппе, Джуда Беллингема и Гарри Кейна.

Отдельно Холанд показал зелёно-золотые бутсы Nike Phantom 6, созданные совместно с Трэвисом Скоттом. В этой паре форвард выходил на поле во время чемпионата. Во время домашней экскурсии футболист также наткнулся на стилизованный портрет. Сначала он пошутил, что на картине изображён Трамп, но затем признал в герое самого себя.

Сборная Норвегии дошла на ЧМ-2026 до четвертьфинала, где уступила Англии со счётом 1:2 в дополнительное время.

Также уже сообщалось, что норвежец Эрлинг Холанд шокировал поклонников, когда избавился от длинных светлых волос перед началом нового сезона. Перемена сразу стала поводом для шуток болельщиков. Одни решили, что футболист выглядит лучше, другие посетовали, что «викинг» лишился фирменной гривы.