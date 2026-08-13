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Регион
13 августа, 14:48

Холанд получил сразу четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса

Обложка © ТАСС / IMAGO / Sportimage

Обложка © ТАСС / IMAGO / Sportimage

Норвежский нападающий Эрлинг Холанд удостоен сразу четырёх сертификатов Книги рекордов Гиннесса. Информацию публикует Guinness World Records.

Форвард «Манчестер Сити» одержал победу в номинации «Лучший бомбардир Лиги наций» (19 голов). Также он стал самым скорострельным игроком в истории Английской Премьер-лиги, забив 100 голов в 111 матчах. Кроме того, Холанд признан рекордсменом АПЛ по числу забитых мячей за сезон — 36 голов (2022/2023). Четвёртый сертификат связан с пента-триком (пять голов в одном матче) в ЛЧ в ворота «РБ Лейпциг» (2022/2023).

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Ранее нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд признался, что следит за мемами о себе в интернете. Больше всего футболисту понравился ИИ-ролик, где он обедает и пугается своего отражения в зеркале. Помимо того, спортсмена восхитил переделанный фрагмент из фильма «Белые цыпочки», в который добавили его и бразильца Винисиуса.

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Татьяна Миссуми
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