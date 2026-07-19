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19 июля, 11:39

«Сохраняю на телефон»: Эрлинг Холанд назвал любимый мем о себе

Эрлинг Холанд признался, что следит за мемами о себе и даже составил топ лучших

Эрлинг Холланд. Обложка © ТАСС / АР / Rebecca Blackwell

Эрлинг Холланд. Обложка © ТАСС / АР / Rebecca Blackwell

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд признался, что следит за появлением мемов о самом себе в Сети. Часто ролики присылают ему сами футбольные болельщики, за что спортсмен им благодарен. Холанд рассказал порталу Fox Sports, что умеет посмеяться над собой.

Фаворитом в личном рейтинге футболиста стало фейковое видео, где он обедает и пугается собственного отражения в зеркале. Также форвард оценил сцену из фильма «Белые цыпочки», в которую добавили его и Жуниора Винисиуса из Бразилии.

«Вообще таких роликов уже очень много, я сохраняю их к себе на телефон», — добавил норвежец.

Сменил форму на люкс: Холанд после вылета с ЧМ появился на показе Dolce & Gabbana
Сменил форму на люкс: Холанд после вылета с ЧМ появился на показе Dolce & Gabbana

Ранее Эрлинг Холанд шокрировал фанатов тем, что привёз на родину в качестве сувенира с Чемпионата мира по футболу забавное чучело енота, в лапах у которого бутылка. Спортсмен спустился по трапу с «мохнатым другом» и гордо пронёс его к машине на глазах у встречавших фанатов.

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Татьяна Миссуми
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