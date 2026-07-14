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Регион
14 июля, 08:03

«Оно последовало за мной»: Эрлинг Холанд привёз с ЧМ «пьющего» енота вместо кубка ФИФА

Форвард сборной Норвегии Холанд вернулся с ЧМ домой с «пьющим» енотом

Обложка © пресс-служба сборной Норвегии

Обложка © пресс-служба сборной Норвегии

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд вместо кубка ФИФА привёз на родину в качестве сувенира с Чемпионата мира по футболу забавное чучуло енота, в лапах у которого бутылка. Спортсмен спустился по трапу с «мохнатым другом» и гордо пронёс его к машине на глазах у встречавших фанатов.

«Оно последовало за мной домой», — написал в соцсети Холанд, комментируя свой снимок с чучелом.

Еном был куплен Холандом в техасском магазине за 750 долларов. Большинство поклонников оценили «сувенир» из США. Но некоторые были слегка шокированы несчастным енотом в руках кумира, а тем более с алкоголем.

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Ранее сообщалось, что нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд после поражения в четвертьфинале чемпионата мира посетил концерт американского рэпера Flo Rida в Майами. Незадолго до отъезда из США форвард опубликовал прощальное сообщение в соцсетях, поблагодарив страну за время, проведённое на турнире.

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Татьяна Миссуми
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