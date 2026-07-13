Ламин Ямаль показал редкую Birkin с главным титулом ЧМ

Футболист «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль показал в социальных сетях свою сумку Hermès Birkin 35 шоколадно-коричневого цвета, украшенную набором персональных подвесок. Особое внимание пользователей привлёк один из шармов, напоминающий главный трофей чемпионата мира по футболу (на фото — первый справа).

Кроме него, на серебряной цепочке размещены флаги Испании и Марокко, миниатюрные наушники, контроллер PlayStation и футболка «Барселоны» с номером 10. Образ дополнил розовый платок Hermès.

Модель Birkin 35 считается одной из наиболее востребованных сумок французского модного дома. Получить возможность приобрести такой аксессуар напрямую у бренда, как правило, могут постоянные клиенты.

Ямаль обычно предпочитает спортивный стиль и сотрудничает с Adidas, однако в последнее время всё чаще демонстрирует интерес к люксовым вещам. В его публикациях также появлялись дорогостоящие часы, ювелирные украшения и аксессуары Louis Vuitton.

Интерес к редким дизайнерским сумкам заметен и среди других участников чемпионата мира. Ранее нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд показал коллекцию аксессуаров, которую СМИ оценили примерно в 275 тысяч евро.

Ранее чемпионат мира 2026 года уже окрестили одним из самых модных футбольных турниров. Особое внимание привлекли ярко-розовые бутсы, в которых на поле выходили многие звёзды, включая Килиана Мбаппе и Криштиану Роналду. Лионель Месси стал исключением — для него подготовили персональную бело-голубую модель. Эксперты связали популярность фуксии с её контрастом на фоне газона и стремлением брендов сделать экипировку максимально заметной.