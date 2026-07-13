Холанд после вылета с ЧМ утешился в ночном клубе под песни Flo Rida

Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд после поражения в четвертьфинале чемпионата мира посетил концерт американского рэпера Flo Rida в Майами. Об этом сообщает Rolling Stone.

Незадолго до отъезда из США форвард опубликовал прощальное сообщение в соцсетях, поблагодарив страну за время, проведённое на турнире.

«Это было эмоционально», — написал Холанд.

Кроме того, футболист вместе с несколькими партнёрами по сборной приехал поднимать себе настроение в ночной клуб E11even, где проходило выступление Flo Rida. Игроки расположились в VIP-зоне, а сам Холанд танцевал под один из главных хитов рэпера — Low. Во время концерта артист отдельно поприветствовал норвежскую сборную. Холанд в ответ кивнул исполнителю.

Напомним, сборная Англии обыграла Норвегию со счётом 2:1 в дополнительное время и вышла в полуфинал чемпионата мира в Майами. Дубль Джуда Беллингема (45+2', 93') принёс победу, у скандинавов единственный гол на счету Шельдерупа (36'). Холанда с 7 мячами заменили в экстра-тайме. Для сборной Англии это 4-й полуфинал ЧМ в истории, для Норвегии — лучший результат в плей-офф.