«Высокотехнологичный мяч»: В FIFA объяснили, почему Англии засчитали первый гол

Автоматическая система определения касаний мяча не зафиксировала внешнего воздействия во время первого гола Англии в четвертьфинале ЧМ против Норвегии, поэтому арбитр зафиксировал взятие ворот. Об этом сообщила пресс-служба ФИФА.

В компенсированное время первого тайма вратарь норвежцев Эрьян Нюланд при ударе от ворот попал в телевизионный трос над полем. Мяч сменил траекторию и попал к Эллиоту Андерсону, который начал голевую атаку англичан.

«Перед голом Англии датчик в Connected Ball не показал пика в «пульсе мяча» во время полёта, и, следовательно, нет доказательств того, что мяч коснулся верхнего троса и изменил траекторию своего движения», — говорится в заявлении ФИФА.

Высокотехнологичный мяч с автоматической системой касания используется на ЧМ второй раз. Встроенные датчики фиксируют каждое касание, помогая определять офсайды, игру рукой и другие эпизоды. Данные передаются видеоассистентам. Батареи хватает на шесть часов.

Ранее сборная Англии выбила Норвегию с чемпионата мира, завоевав путёвку в полуфинал. Встреча закончилась со счётом 2:1, однако некоторые остались недовольны судейством. К примеру, отец главной звезды норвежской команды Эрлинга Холанда обвинил в проигрыше арбитра.