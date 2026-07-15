Сменил форму на люкс: Холанд после вылета с ЧМ появился на показе Dolce & Gabbana

Эрлинг Холанд быстро переключился после вылета сборной Норвегии с чемпионата мира. Нападающий вместе с возлюбленной посетил показ Dolce & Gabbana Alta Moda на Сицилии, где стал одним из главных гостей мероприятия.

Футболист появился на публике спустя несколько дней после болезненного поражения норвежцев в четвертьфинале турнира. Команда уступила Англии со счётом 2:1 в дополнительное время и завершила выступление на мировом первенстве.

Холанд, забивший семь голов на турнире, не смог отличиться и был заменён в экстра-тайме. Победу англичанам принёс дубль Джуда Беллингема — он забил на 45+2-й и 93-й минутах, а единственный мяч Норвегии записал на свой счёт Шельдеруп. Для Англии это был четвёртый полуфинал чемпионата мира в истории, а для скандинавской команды — лучший результат в плей-офф.

После поражения форвард не стал долго оставаться в тени. Холанд посетил концерт американского рэпера Flo Rida в Майами, а перед отъездом из США поблагодарил страну за время, проведённое на чемпионате мира.

Кстати, домой футболист вернулся не с главным трофеем турнира, а с необычным сувениром. Вместо кубка ФИФА Холанд привёз с собой чучело енота с бутылкой в лапах. Нападающий вынес «мохнатого друга» из самолёта и на глазах у фанатов отправился с ним к машине.