ЦСКА со счётом 3:2 обыграл «Локомотив» и поднялся на второе место в РПЛ

Московский ЦСКА на домашнем стадионе «ВЭБ-Арена» обыграл столичный «Локомотив» в матче пятого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги. Итоговый счёт — 3:2.

В составе ЦСКА мячи забили Лусиано Гонду на 29-й минуте, Кирилл Данилов на 50-й и Матеус Алвес на 68-й. У «Локомотива» отличились Александр Сильянов (22-я минута) и Сергей Пиняев (75-я). Данилов забил прямым ударом со штрафного, пробив под стенкой. Для 19-летнего защитника этот гол стал дебютным в РПЛ.

После пяти туров ЦСКА не имеет поражений: три победы и две ничьи. Команда Дмитрия Игдисамова набрала 11 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. «Локомотив» продлил безвыигрышную серию — два поражения и три ничьи в пяти турах. Подопечные Михаила Галактионова с тремя очками занимают 13-ю позицию.

В следующем туре ЦСКА 28 августа сыграет на выезде с тольяттинским «Акроном», а «Локомотив» 29 августа примет московское «Динамо».

Ранее футболисты «Ростова» одержали домашнюю победу над московским «Локомотивом» в матче второго тура группового этапа «Пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:0. Единственный и победный мяч был забит уже в компенсированное время ко второму тайму. На 94-й минуте Иван Комаров уверенно реализовал пенальти, принеся своей команде три очка.