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18 августа, 19:54

«Ростов» вырвал победу у «Локомотива» в Кубке России благодаря голу на 94-й минуте

Обложка © Telegram / ФК «Ростов» | Футбольный клуб «Ростов»

Обложка © Telegram / ФК «Ростов» | Футбольный клуб «Ростов»

Футболисты «Ростова» одержали домашнюю победу над московским «Локомотивом» в матче второго тура группового этапа «Пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный и победный мяч был забит уже в компенсированное время ко второму тайму. На 94-й минуте Иван Комаров уверенно реализовал пенальти, принеся своей команде три очка.

Оба клуба выступают в группе D вместе с тольяттинским «Акроном» и московским ЦСКА. Ранее во вторник «Акрон» сенсационно обыграл армейцев на выезде (1:0). После двух туров «Ростов» единолично лидирует в таблице с 6 очками. «Локомотив», напротив, замыкает квартет, имея в активе лишь 1 балл.

В следующем туре группового этапа, который пройдёт 1 сентября, «Локомотив» отправится в гости к «Акрону», а «Ростов» на своём поле примет ЦСКА.

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Ранее Life.ru рассказывал, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков прилетит в Турцию 19 августа для перехода в «Галатасарай». На сегодняшнем матче с «Ростовом» футболист попрощался с болельщиками железнодорожников.

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Артём Гапоненко
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