«Если попадёт — это гол»: Акинфеев назвал футболиста с самым мощным ударом

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев назвал бывшего форварда «Зенита» Халка футболистом с самым мощным и опасным ударом, который ему доводилось встречать за 23 года профессиональной карьеры. Слова вратаря приводит «Спортс».

По словам Акинфеева, бразильцу было всё равно, откуда бить по воротам, а после его замаха у голкипера почти не было времени на реакцию.

По его словам, сочетание силы и точности в ударе Халка делало такие «выстрелы» практически неберущимися. Не удивляет вратаря и то, что бразилец в свои 40 лет до сих пор способен забивать с 40 метров. Вторым по силе удара капитан армейцев поставил бывшего защитника сборной России Дениса Колодина — пушка страшная, как говорил комментатор Георгий Черданцев.

«На второе место поставил бы Дениса Колодина — никогда не забуду, как он «плюнул» мне в девятку в нашем чемпионском матче — 2006», — сказал российский голкипер.

Ранее Life.ru сообщал, что ЦСКА продлил контракт с 40-летним Акинфеевым ещё на один сезон. Голкипер остаётся верен армейскому клубу на протяжении всей профессиональной карьеры и является шестикратным чемпионом России и обладателем Кубка УЕФА.