2 июня, 14:01

ЦСКА на один сезон продлил контракт с Игорем Акинфеевым

Игорь Акинфеев. Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Московский ЦСКА объявил о продлении контракта с капитаном команды и вратарём Игорем Акинфеевым, рассказали в пресс-службе «армейцев». Соглашение с 40-летним спортсменом рассчитано на один сезон.

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА и на протяжении всей профессиональной карьеры выступает именно за этот клуб. Шесть раз он становился чемпионом России, восемь раз брал кубок и суперкубок, а однажды — даже кубок УЕФА.

Акинфеев поблагодарил Челестини за работу в ЦСКА после его отставки
Ранее ЦСКА утвердил Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера футбольного клуба. Специалисту 39 лет, соглашение с ним рассчитано на два года.

Матвей Константинов
