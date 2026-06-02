ЦСКА на один сезон продлил контракт с Игорем Акинфеевым

Московский ЦСКА объявил о продлении контракта с капитаном команды и вратарём Игорем Акинфеевым, рассказали в пресс-службе «армейцев». Соглашение с 40-летним спортсменом рассчитано на один сезон.

Игорь Акинфеев является воспитанником ЦСКА и на протяжении всей профессиональной карьеры выступает именно за этот клуб. Шесть раз он становился чемпионом России, восемь раз брал кубок и суперкубок, а однажды — даже кубок УЕФА.

Ранее ЦСКА утвердил Дмитрия Игдисамова на посту главного тренера футбольного клуба. Специалисту 39 лет, соглашение с ним рассчитано на два года.