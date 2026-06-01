ЦСКА утвердил Дмитрия Игдисамова новым главным тренером
Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов.
Московский ЦСКА официально утвердил Дмитрия Игдисамова в должности главного тренера команды. Об этом сообщила пресс-служба армейского клуба.
Соглашение с 39-летним специалистом рассчитано на два года и предусматривает возможность продления ещё на два сезона. Комментируя своё назначение, специалист отметил, что считает работу в ЦСКА большой честью и поблагодарил руководство клуба, футболистов и болельщиков за доверие.
«Не вижу смысла много говорить в преддверии старта нового сезона, всё покажет наша работа. ЦСКА — мой дом, и мы сделаем всё для процветания армейского клуба», — сказал Игдисамов
В обновлённый тренерский штаб вошли Мурат Искаков, ранее работавший в «Акроне», тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, экс-форвард национальной команды Роман Адамов, специалист Денис Коростиченко и тренер по физической подготовке Пэтру Лэзэрэску. Также в штабе продолжат работу Дмитрий Крамаренко и Игорь Аксенов.
Напомним, ранее армейцы расторгли контракт с Фабио Челестини и выплатили ему €500 тысяч отступных. В клубе рассматривали возможность назначить на пост главного тренера Стефано Пиоли, который ранее возглавлял «Фиорентину» и «Милан». Но он не захотел работать в РФ. В итоге выбор пал на Игдисамова, который был назначен исполняющим обязанности после ухода Челестини.
