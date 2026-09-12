«Факел» сыграл вничью с «Балтикой» и остался без побед в РПЛ

У хозяев голы забили Равиль Нетфуллин (13-я минута) и Бутта Магомедов (51). У гостей отличились Егор Голенков (74) и Брайан Хиль (90+5), сравнявший счёт в компенсированное время.

«Факел» продлил серию без побед: команда не выиграла ни одного матча с начала чемпионата — пять поражений и три ничьи. Воронежцы идут на последнем, 16-м месте с 3 очками. «Балтика» занимает 7-е место с 11 очками. В следующем туре 16 сентября калининградцы примут «Зенит», «Факел» в тот же день сыграет в гостях со «Спартаком».

Ранее в домашнем матче восьмого тура РПЛ самарские «Крылья Советов» обыграли московскую «Родину» со счётом 2:1, совершив волевую победу: у гостей отличился Иван Тимошенко, но Мартин Крамарич и Кирилл Столбов принесли хозяевам голы. Для «Родины» это четвёртое поражение подряд в РПЛ и шестой матч без побед во всех турнирах; «Крылья» занимают 9-е место с 10 очками, «Родина» — 14-я с 4 очками, а в следующем туре самарцы сыграют с «Локомотивом», а «Родина» примет «Рубин».