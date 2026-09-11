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Регион
Опубликовано 11 сентября, 17:42

«Крылья Советов» нанесли «Родине» четвёртое поражение подряд в РПЛ

Обложка © Telegram/ ПФК «Крылья Советов»

Обложка © Telegram/ ПФК «Крылья Советов»

Самарские «Крылья Советов» со счётом 2:1 обыграли московскую «Родину» в домашнем матче восьмого тура РПЛ. Победа получилась волевой: у гостей на 59-й минуте отличился Иван Тимошенко, но Мартин Крамарич (64) и Кирилл Столбов (88) принесли хозяевам голы.

Для «Родины» это четвёртое поражение подряд в РПЛ — ранее команда уступила московскому «Динамо» (1:3), махачкалинскому «Динамо» (0:2) и «Балтике» (0:3). Во всех турнирах серия достигла шести матчей.

«Крылья Советов» занимают 9-е место с 10 очками, «Родина» — 14-я с 4 очками. В следующем туре 16 сентября самарцы сыграют в гостях с «Локомотивом», «Родина» примет «Рубин».

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Ранее Life.ru сообщал, что КДК РФС дисквалифицировал нападающего «Динамо» Константина Тюкавина на два матча РПЛ, один из которых — условно после его удаления в дерби со «Спартаком». Соответствующее решение опубликовано РФС. Реальную дисквалификацию Константин Тюкавин отбудет в матче РПЛ против «Оренбурга» 12 сентября, а второй матч назначен условно с испытательным сроком до конца сезона-2026/2027. Красную карточку форвард получил на 72-й минуте дерби со «Спартаком» 6 сентября после отмашки в сторону Александера Джику.

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Анастасия Никонорова
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