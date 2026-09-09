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Опубликовано 9 сентября, 17:38

ЦСКА вернул воспитанника Олейникова из «Крыльев Советов»

Обложка © РИА Новости / Юрий Стрелец

Обложка © РИА Новости / Юрий Стрелец

Иван Олейников официально стал футболистом ЦСКА. 28-летний полузащитник заключил соглашение с московским клубом до конца июня 2029 года, сообщили армейцы.

Для Олейникова это возвращение в родной клуб. В систему ЦСКА он впервые попал ещё в семь лет, прошёл академию и молодёжную команду, а в сезоне-2017/18 дебютировал за основу.

Последние два года хавбек выступал за «Крылья Советов». За самарскую команду он провёл 71 матч, забил 16 мячей и сделал 12 результативных передач.

В ЦСКА Олейников будет играть под 19-м номером. Клуб представил новичка словами «Добро пожаловать домой» и официально подтвердил завершение трансфера.

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Несколькими днями ранее ЦСКА обыграл «Зенит» со счётом 2:1 в седьмом туре РПЛ. После этой победы армейцы набрали 15 очков и поднялись на второе место в таблице.

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Полина Никифорова
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