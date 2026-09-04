Карпин вызвал 38 футболистов в расширенный состав сборной России на осенний сбор

Тренерский штаб сборной России по футболу обнародовал расширенный список игроков, которые могут быть задействованы в осеннем сборе. Информация появилась на сайте РФС.

Подготовка начнется 21 сентября. Кульминацией станет товарищеская встреча с командой Ирана, которая запланирована в Казани на 29 сентября.

Всего в перечне значатся 38 футболистов. Среди вратарей — Матвей Сафонов из «ПСЖ», Антон Митрюшкин из «Локомотива» и Владислав Тороп, представляющий ЦСКА.

В защите вызваны Игорь Дивеев из «Зенита», Данил Круговой из ЦСКА и Андрей Лангович из «Ростова». Линию полузащиты представляют Александр Головин из «Монако», Арсен Захарян из «Реал Сосьедад», а также братья Миранчуки.

В число кандидатов в нападении вошли Константин Тюкавин, Александр Соболев, Дмитрий Воробьёв и Георгий Мелкадзе.

Напомним, предыдущий матч сборной России состоялся 9 июня. Подопечные Валерия Карпина разгромили команду Тринидада и Тобаго со счётом 3:0. Отличились Мингиян Бевеев, Александр Сильянов и Алексей Батраков. Ворота защищали Антон Митрюшкин и Денис Адамов.