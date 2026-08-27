Чеферин исключил скорое возвращение России в европейский футбол

Возвращения российских сборных и клубов во взрослые турниры УЕФА в ближайшее время ждать не стоит. Президент организации Александер Чеферин заявил, что изменить ситуацию до завершения конфликта практически невозможно.

Глава европейского футбола назвал происходящее печальным и подчеркнул, что отстранение продолжается уже четыре года. При этом он выступил против переноса отношения к политическим событиям на обычных людей.

«Наши дети не ненавидят российских детей. Мы не ненавидим российскую нацию. Любой, кто ненавидит целую нацию — идиот», — сказал Чеферин в видео на YouTube-канале The Rest Is Football.

По его словам, УЕФА оказался одновременно под политическим и общественным давлением. В случае с РФ, отметил функционер, особенно сильными были требования со стороны политиков, тогда как вокруг Израиля ситуация сложилась иначе.

Отдельно Чеферин затронул судьбу молодых спортсменов. Он признал, что не считает справедливым лишать подростков международных соревнований из-за решений, на которые они никак не могут повлиять.

«17-летние русские девочки и мальчики — они даже не голосуют! Как это может быть их виной?» — подчеркнул глава УЕФА.

Вопрос допуска юниоров, по словам Чеферина, ещё может обсуждаться. Однако для взрослых команд позиция организации пока остаётся прежней: существенных изменений он не ожидает до окончания конфликта.

В июле Life.ru сообщал, что ФИФА и УЕФА не планируют в ближайшее время возвращать российские клубы и сборные в международные турниры. Смягчение ограничений в других видах спорта само по себе не означает пересмотра позиции футбольных организаций.