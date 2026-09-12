ЦСКА сыграл вничью с «Рубином» после раннего удаления Рейса

Московский ЦСКА сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче восьмого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги. Встреча на «ВЭБ-Арене» завершилась со счётом 1:1, при этом армейцы почти весь матч провели в меньшинстве.

Хозяева быстро вышли вперёд: уже на 6-й минуте Иван Обляков реализовал пенальти. Однако на 15-й минуте ЦСКА остался вдесятером — бразильский защитник Матеус Рейс получил прямую красную карточку за грубый подкат. После удаления футболист не сдержал эмоций и толкнул в спину главного арбитра встречи Инала Танашева, что может обернуться для него дополнительной дисквалификацией.

«Рубин» смог воспользоваться численным преимуществом во втором тайме. На 57-й минуте Андерсон Арройо сравнял счёт, однако вырвать победу казанцам не удалось.

Дебютный матч за ЦСКА провёл полузащитник Иван Олейников, который перешёл в московский клуб из самарских «Крыльев Советов». Интересно, что ранее игрок должен был подписать контракт именно с «Рубином», но не приехал на запланированный медосмотр и позднее оказался в составе армейцев.

ЦСКА продолжает идти без поражений в нынешнем сезоне РПЛ: у команды Дмитрия Игдисамова четыре победы и четыре ничьи. Армейцы набрали 16 очков и занимают третье место в турнирной таблице. «Рубин» также продлил беспроигрышную серию — теперь она составляет семь матчей. Казанцы с 11 очками располагаются на восьмой строчке.

В следующем туре ЦСКА 17 сентября сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо», а «Рубин» днём ранее проведёт гостевой матч против московской «Родины».

Ранее Life.ru писал, что ЭСК РФС признала ошибкой неназначенный пенальти в матче «Зенит» — ЦСКА. Спорный эпизод произошёл на 93-й минуте при счёте 1:1.