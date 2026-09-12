«Динамо» вырвало победу у «Оренбурга» и поднялось на второе место в РПЛ

Московское «Динамо» в концовке вырвало победу у «Оренбурга» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Единственный гол на 90-й минуте забил Виктор Окишор. Встреча прошла в Москве на «РЖД-Арене» и завершилась со счётом 1:0.

До решающего эпизода команды не смогли открыть счёт. На 50-й минуте «Динамо» получило право на пенальти, однако защитник Максим Осипенко не сумел переиграть вратаря Богдана Овсянникова. Голкипер «Оренбурга» отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

В добавленное время гости остались вдевятером. Судья показал вторые жёлтые карточки Руслану Кулю и Максиму Сивису, после чего оба футболиста покинули поле.

Изначально матч планировали провести на «ВТБ-Арене». Организаторы перенесли игру на «РЖД-Арену», поскольку на домашнем стадионе «Динамо» проходила Спартакиада группы ВТБ.

«Динамо» выиграло четвёртый матч подряд в РПЛ и поднялось на вторую строчку таблицы. Команда Сандро Шварца набрала 16 очков и отстаёт на три балла от лидирующего «Краснодара», который проведёт свою игру в воскресенье. «Оренбург» занимает десятое место с восемью очками.

В следующем туре, 17 сентября, «Динамо» сыграет в гостях с «Ростовом». В тот же день «Оренбург» примет «Краснодар».

Ранее Life.ru сообщал, что ЦСКА победил «Локомотив» со счётом 3:2. Встреча прошла на «ВЭБ Арене», где в тот день под своды стадиона подняли майку Сергея Перхуна.