Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября, 18:21

«Динамо» вырвало победу у «Оренбурга» и поднялось на второе место в РПЛ

Обложка © ФК «Динамо» Москва

Обложка © ФК «Динамо» Москва

Московское «Динамо» в концовке вырвало победу у «Оренбурга» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги. Единственный гол на 90-й минуте забил Виктор Окишор. Встреча прошла в Москве на «РЖД-Арене» и завершилась со счётом 1:0.

До решающего эпизода команды не смогли открыть счёт. На 50-й минуте «Динамо» получило право на пенальти, однако защитник Максим Осипенко не сумел переиграть вратаря Богдана Овсянникова. Голкипер «Оренбурга» отразил удар с одиннадцатиметровой отметки.

В добавленное время гости остались вдевятером. Судья показал вторые жёлтые карточки Руслану Кулю и Максиму Сивису, после чего оба футболиста покинули поле.

Изначально матч планировали провести на «ВТБ-Арене». Организаторы перенесли игру на «РЖД-Арену», поскольку на домашнем стадионе «Динамо» проходила Спартакиада группы ВТБ.

«Динамо» выиграло четвёртый матч подряд в РПЛ и поднялось на вторую строчку таблицы. Команда Сандро Шварца набрала 16 очков и отстаёт на три балла от лидирующего «Краснодара», который проведёт свою игру в воскресенье. «Оренбург» занимает десятое место с восемью очками.

В следующем туре, 17 сентября, «Динамо» сыграет в гостях с «Ростовом». В тот же день «Оренбург» примет «Краснодар».

ЦСКА поднял под своды стадиона майку Сергея Перхуна с номером 16
ЦСКА поднял под своды стадиона майку Сергея Перхуна с номером 16

Ранее Life.ru сообщал, что ЦСКА победил «Локомотив» со счётом 3:2. Встреча прошла на «ВЭБ Арене», где в тот день под своды стадиона подняли майку Сергея Перхуна.

Главные события в футболе, хоккее и других видах спорта — в разделе «Спорт» на Life.ru.

BannerImage
Лия Мурадьян
  • Новости
  • Футбол
  • ФК Динамо Москва
  • рпл
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar