Игроку ЦСКА Рейсу грозит дисквалификация за толчок судьи после красной карточки

Защитник московского ЦСКА Матеус Рейс оказался в центре скандала в матче восьмого тура Российской премьер-лиги против казанского «Рубина». Бразильский футболист толкнул главного арбитра встречи Инала Танашева после получения прямой красной карточки.

Инцидент произошёл на 15-й минуте встречи на «ВЭБ Арене». Первоначально судья не показал карточку, однако после вмешательства системы VAR Танашев изменил решение и удалил Рейса с поля. Услышав вердикт, бразилец не смог сдержать эмоций и, проходя мимо арбитра, толкнул его перед тем, как покинуть пределы стадиона.

По мнению экспертов, поступок защитника может обернуться для него серьёзными последствиями.

«Теперь игроку грозит дисквалификация на 6 матчей за физическое воздействие на официальное лицо матча, то есть арбитра», — написал в своём телеграм-канале бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов.

Подобные инциденты в российском футболе традиционно рассматриваются КДК РФС (Контрольно-дисциплинарный комитет) с максимальной строгостью. Физический контакт с официальным лицом матча считается одним из наиболее грубых нарушений дисциплинарного регламента.

Встреча ЦСКА и «Рубина» в настоящий момент продолжается. На момент инцидента счёт на табло был равным — 1:1. Армейцам предстоит доигрывать матч в меньшинстве, что существенно осложняет их задачи в борьбе за победу.

Перед началом игры ЦСКА поднял под своды стадиона майку Сергея Перхуна с номером 16. В августе исполнилось 25 лет со дня гибели голкипера.