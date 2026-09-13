Футболист «Ростова» Миронов сломал ребро в матче РПЛ с «Факелом»

Футболист «Ростова» Алексей Миронов получил перелом ребра в победном матче с воронежским «Факелом». Из-за травмы полузащитник, скорее всего, пропустит ближайшую встречу с «Динамо», сообщил журналистам генеральный директор клуба Андрей Чайка.

О повреждении Миронова в команде узнали перед игрой со «Спартаком». Одновременно из состава выпал Виктор Мелёхин, который простудился. Чайка отметил, что оба футболиста входят в основную обойму ростовчан.

«При этом молодёжь, которая сегодня вышла, играла достойно, проявляла характер, но где-то не повезло и упустили какие-то моменты. Считаю, что счёт не по игре. Но такие поражения нужны, они закаляют характер», — сказал Чайка..

В клубе рассчитывают, что Миронов восстановится достаточно быстро. После матча с «Динамо» в календаре наступит продолжительная пауза, которая должна помочь футболисту подготовиться к следующей игре. Точные сроки возвращения полузащитника пока не называются.

«Ростов» обыграл «Факел» со счётом 3:1 в седьмом туре РПЛ, причём один из голов забил сам Миронов. После поражения от «Спартака» ростовчане с восемью очками занимают 12-е место в чемпионате.

Ранее сообщалось, что голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил травму и не смог доиграть матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии». 31-летний российский вратарь был заменён в перерыве встречи, которая проходила на «Альянц Арене». Первая половина игры завершилась без забитых мячей — 0:0. Однако сразу после замены Хайкина «Бавария» начала забивать. Уже на 47-й минуте счёт открыл Джамал Мусиала.