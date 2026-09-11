Хайкин получил травму и не вышел на второй тайм игры с «Баварией» в ЛЧ

Голкипер норвежского «Будё-Глимт» Никита Хайкин не смог доиграть матч первого тура общего этапа Лиги чемпионов против мюнхенской «Баварии» из-за повреждения. 31-летний российский вратарь был заменён в перерыве встречи, которая проходила на «Альянц Арене» в Мюнхене.

Первая половина игры завершилась без забитых мячей — 0:0. Однако сразу после замены Хайкина «Бавария» начала забивать: уже на 47-й минуте счёт открыл Джамал Мусиала. В итоге встреча завершилась разгромной победой немецкого клуба со счётом 5:0. Помимо Мусиалы, отличились Гарри Кейн (61-я минута), Альфонсо Дэвис (77) и Майкл Олисе, оформивший дубль (83, 90+2).

Во втором туре Лиги чемпионов «Бавария» 13 октября на выезде сыграет с чемпионом Норвегии «Викингом», а «Будё-Глимт» днём позже, 14 октября, примет на своём поле дортмундскую «Боруссию».

Никита Хайкин выступает за «Будё-Глимт» с 2019 года и за это время стал четырёхкратным чемпионом Норвегии. В апреле 2026 года 31-летний голкипер получил норвежское гражданство. При этом сыграть за сборную Норвегии у Хайкина не получится до 2028 года.