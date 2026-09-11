«МЮ» разгромил «Сабах» и одержал первую победу в Лиге чемпионов за 1053 дня

«Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0 обыграл азербайджанский «Сабах» в домашнем матче первого тура общего этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и стала для «красных дьяволов» первой победой в главном еврокубковом турнире с 24 октября 2023 года. С тех пор прошло 1053 дня — более двух лет и десяти месяцев.

Счёт в матче на 27-й минуте открыл Матеус Кунья, на 42-й минуте Бруну Фернандеш удвоил преимущество хозяев, а перед самым перерывом, на 45-й минуте, Беньямин Шешко довёл счёт до разгромного. Окончательный результат на 69-й минуте установил Лисандро Мартинес — 4:0.

После последней победы в Лиге чемпионов над «Копенгагеном» (1:0) «Манчестер Юнайтед» провёл в турнире ещё три матча в сезоне 2023/24, но ни один из них не принёс успеха: поражения от «Копенгагена» (3:4) и «Баварии» (0:1), а также ничья с «Галатасараем» (3:3). После этого английский клуб не участвовал в Лиге чемпионов почти два года, в самом турнире за это время успел измениться формат группового этапа.

В составе «Сабаха» на поле вышли три игрока с российскими корнями. На 63-й минуте появился воспитанник красноярского «Енисея» Алексей Исаев, на 72-й минуте — уроженец Хасавюрта Абдулах Хайбулаев, а на 75-й минуте — бывший игрок «Зенита» Ду Кейрос.

Стоит отметить, что «Сабах» стал вторым в истории азербайджанским клубом, который преодолел квалификацию Лиги чемпионов. Ранее «Карабах» выходил в групповой этап турнира в сезоне-2017/18 и играл в общем этапе в сезоне-2025/26.

Во втором туре «Манчестер Юнайтед» 13 октября на выезде сыграет с испанским «Атлетико», а «Сабах» примет чешскую «Славию».

Накануне в Лиге чемпионов дебютировал российский полузащитник Алексей Батраков. Он отыграл чуть больше часа за «Галатасарай» в гостевой игре с лиссабонским «Спортингом».