ФИФА запретила вратарю Никите Хайкину играть за сборную Норвегии до 2028 года

ФИФА наложила запрет на выступления голкипера «Будё-Глимт» Никиты Хайкина за норвежскую сборную до марта 2028 года. О решении федерации сообщает издание VG.

Ранее спортсмену отказали в праве поехать на чемпионат мира 2026 года. Причиной стала аренда в «Бристоль Сити» в 2023 году: по правилам организации, срок непрерывного проживания в стране обнуляется при переходе в клуб из другой ассоциации. До необходимых пяти лет футболисту не хватило двух месяцев.

Генеральный секретарь Норвежской футбольной ассоциации Карл-Петтер Лёкен признался, что его ведомство не знало об этой норме, когда подавало запрос. Сейчас там изучают возможность подачи апелляции.

«Мы по-прежнему не согласны с интерпретацией ФИФА действующих правил», — прокомментировал ситуацию Лёкен. Он подчеркнул, что спорный период в Англии Хайкин провел без единого матча.

Если оспорить вердикт не удастся, присоединиться к национальной команде вратарь сможет за несколько месяцев до старта Евро-2028. Пока же путь в состав для него официально закрыт.

Уроженцу Израиля 30 лет. Помимо норвежского паспорта, полученного в апреле, он имеет российское, израильское и британское гражданство. От футбольной принадлежности к России голкипер ранее отказался.

Спортсмен женат на девушке с русскими корнями Тане Левик. Сам он рассказывал о планах жить и растить детей именно в Норвегии.