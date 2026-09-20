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Регион
Опубликовано 20 сентября, 11:35

Турецкие фанаты восхитились поступком Батракова после разгромного поражения 0:4

Алексей Батраков. Обложка © ТАСС / ZUMA / Tolga Uluturk

Алексей Батраков. Обложка © ТАСС / ZUMA / Tolga Uluturk

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков заслужил похвалу турецких болельщиков после разгромного поражения от «Трабзонспора». Россиянин оказался единственным футболистом команды, который после финального свистка остался на поле и отдельно поблагодарил фанатов.

Матч шестого тура чемпионата Турции завершился со счётом 4:0 в пользу «Трабзонспора». Батраков начал встречу в запасе и появился на поле на 68-й минуте при счёте 0:3.

После игры остальные футболисты «Галатасарая» отправились в раздевалку, а 21-летний россиянин подошёл к гостевой трибуне. Несколько минут он аплодировал болельщикам за поддержку.

«По окончании матча, когда вся команда направлялась в раздевалку, он на протяжении нескольких минут стоял у трибуны гостей и аплодировал им, и до самого выхода с поля ни разу не повернулся к ним спиной. Вот это характер», — написал один из турецких пользователей соцсети X.

Другие фанаты также отметили поступок россиянина. «Единственным, кто остался на поле, был Батраков. Он понимал, что поражение огорчило болельщиков», — говорится в одном из сообщений.

Для Батракова это был пятый матч за «Галатасарай» во всех турнирах. После перехода из московского «Локомотива» российский полузащитник успел отметиться одной голевой передачей.

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Ранее Life.ru рассказывал, как первый голевой пас Батракова помог «Галатасараю» победить «Коджаэлиспор». Тогда россиянин ассистировал Абдюлькериму Бардакджи, забившему победный мяч.

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Наталья Демьянова
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