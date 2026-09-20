Турецкие фанаты восхитились поступком Батракова после разгромного поражения 0:4

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков заслужил похвалу турецких болельщиков после разгромного поражения от «Трабзонспора». Россиянин оказался единственным футболистом команды, который после финального свистка остался на поле и отдельно поблагодарил фанатов.

Матч шестого тура чемпионата Турции завершился со счётом 4:0 в пользу «Трабзонспора». Батраков начал встречу в запасе и появился на поле на 68-й минуте при счёте 0:3.

После игры остальные футболисты «Галатасарая» отправились в раздевалку, а 21-летний россиянин подошёл к гостевой трибуне. Несколько минут он аплодировал болельщикам за поддержку.

«По окончании матча, когда вся команда направлялась в раздевалку, он на протяжении нескольких минут стоял у трибуны гостей и аплодировал им, и до самого выхода с поля ни разу не повернулся к ним спиной. Вот это характер», — написал один из турецких пользователей соцсети X.

Другие фанаты также отметили поступок россиянина. «Единственным, кто остался на поле, был Батраков. Он понимал, что поражение огорчило болельщиков», — говорится в одном из сообщений.

Для Батракова это был пятый матч за «Галатасарай» во всех турнирах. После перехода из московского «Локомотива» российский полузащитник успел отметиться одной голевой передачей.

Ранее Life.ru рассказывал, как первый голевой пас Батракова помог «Галатасараю» победить «Коджаэлиспор». Тогда россиянин ассистировал Абдюлькериму Бардакджи, забившему победный мяч.