Иван Драго с синими бровями: В FC 27 добавили Батракова — его не узнать
Батраков впервые появился в FC 27, но не получил реальной модели лица
Алексей Батраков. Обложка © Telegram / Aleksey Batrakov
Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков впервые появился в футбольном симуляторе FC 27. Однако его игровая внешность оказалась далека от реальной.
Алексей Батраков в FC 27. Скриншот © EA / FC 27
Индивидуального скана лица у 21-летнего россиянина в игре нет. Вместо него разработчики использовали стандартную модель, которая получилась заметно массивнее самого Батракова, а дополнительного колорита ей придали синие брови.
В итоге виртуальный полузащитник скорее напоминает стереотипного героя из боевика. В Сети его сравнили с советским боксёром Иваном Драго из фильма «Рокки 4».
Зато футбольные качества россиянина создатели симулятора оценили куда ближе к его реальным выступлениям. Общий рейтинг Батракова составил 79.
Ранее Life.ru рассказывал, что Батраков отдал первый голевой пас за «Галатасарай» и помог команде победить «Коджаэлиспор». Россиянин вышел на замену во втором тайме и ассистировал партнёру при единственном голе встречи.
Больше новостей о футболистах, матчах и турнирах — в разделе «Спорт» на Life.ru.