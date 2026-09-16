Иван Драго с синими бровями: В FC 27 добавили Батракова — его не узнать

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков впервые появился в футбольном симуляторе FC 27. Однако его игровая внешность оказалась далека от реальной.

Алексей Батраков в FC 27. Скриншот © EA / FC 27

Индивидуального скана лица у 21-летнего россиянина в игре нет. Вместо него разработчики использовали стандартную модель, которая получилась заметно массивнее самого Батракова, а дополнительного колорита ей придали синие брови.

В итоге виртуальный полузащитник скорее напоминает стереотипного героя из боевика. В Сети его сравнили с советским боксёром Иваном Драго из фильма «Рокки 4».

Зато футбольные качества россиянина создатели симулятора оценили куда ближе к его реальным выступлениям. Общий рейтинг Батракова составил 79.

Ранее Life.ru рассказывал, что Батраков отдал первый голевой пас за «Галатасарай» и помог команде победить «Коджаэлиспор». Россиянин вышел на замену во втором тайме и ассистировал партнёру при единственном голе встречи.