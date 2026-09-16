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Опубликовано 16 сентября, 11:34

Иван Драго с синими бровями: В FC 27 добавили Батракова — его не узнать

Батраков впервые появился в FC 27, но не получил реальной модели лица

Алексей Батраков. Обложка © Telegram / Aleksey Batrakov

Алексей Батраков. Обложка © Telegram / Aleksey Batrakov

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков впервые появился в футбольном симуляторе FC 27. Однако его игровая внешность оказалась далека от реальной.

Алексей Батраков в FC 27. Скриншот © EA / FC 27

Алексей Батраков в FC 27. Скриншот © EA / FC 27

Индивидуального скана лица у 21-летнего россиянина в игре нет. Вместо него разработчики использовали стандартную модель, которая получилась заметно массивнее самого Батракова, а дополнительного колорита ей придали синие брови.

В итоге виртуальный полузащитник скорее напоминает стереотипного героя из боевика. В Сети его сравнили с советским боксёром Иваном Драго из фильма «Рокки 4».

Зато футбольные качества россиянина создатели симулятора оценили куда ближе к его реальным выступлениям. Общий рейтинг Батракова составил 79.

Турецкий «Галатасарай» представил российского футболиста Батракова роликом с матрёшками
Турецкий «Галатасарай» представил российского футболиста Батракова роликом с матрёшками

Ранее Life.ru рассказывал, что Батраков отдал первый голевой пас за «Галатасарай» и помог команде победить «Коджаэлиспор». Россиянин вышел на замену во втором тайме и ассистировал партнёру при единственном голе встречи.

Больше новостей о футболистах, матчах и турнирах — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Юрий Лысенко
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