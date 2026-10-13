«Факел» победил «Краснодар» в первом матче после отставки Василенко

Воронежский «Факел» обыграл «Краснодар» на его поле со счётом 2:0 в четвёртом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Команда прервала серию неудач в первом матче после отставки Олега Василенко.

До перерыва хозяева получили шанс открыть счёт, но Валентин Пальцев не реализовал пенальти на 33-й минуте. После перерыва инициативу в голах перехватили гости: на 69-й минуте отличился Абдула Багамаев, а на 81-й Максим Турищев установил окончательный результат.

Для «Факела» это первая победа в нынешнем сезоне. При Василенко воронежцы семь раз проиграли в чемпионате и трижды в Кубке России, а ещё три матча завершили вничью. «Краснодар» после поражения от «Зенита» со счётом 2:3 в чемпионате уступил второй раз подряд. До этого команда не проигрывала в текущем сезоне.

27 октября «Краснодар» сыграет дома с московским «Динамо», а «Факел» примет грозненский «Ахмат».

Ранее московское «Динамо» вышло на первое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв казанский «Рубин» в заключительном матче 10-го тура. Встреча в Казани завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Единственный мяч на 30-й минуте был забит благодаря автоголу: защитник «Рубина» Жахонгир Урозов отправил мяч в собственные ворота. Ещё через семь минут казанцы остались в меньшинстве — арбитр удалил Илью Самошникова за грубую игру. Однако и «Динамо» завершило встречу не в полном составе. На 83-й минуте красную карточку получил защитник Рубенс.