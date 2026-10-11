«Динамо» обыграло «Рубин» и впервые с 2024 года возглавило таблицу РПЛ

Московское «Динамо» вышло на первое место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), обыграв казанский «Рубин» в заключительном матче 10-го тура. Встреча в Казани завершилась со счётом 1:0 в пользу бело-голубых. Эта победа стала для команды шестой подряд в чемпионате и позволила ей возглавить гонку за лидерство.

Единственный мяч на 30-й минуте был забит благодаря автоголу: защитник «Рубина» Жахонгир Урозов отправил мяч в собственные ворота. Ещё через семь минут казанцы остались в меньшинстве — арбитр удалил Илью Самошникова за грубую игру. Однако и «Динамо» завершило встречу не в полном составе. На 83-й минуте красную карточку получил защитник Рубенс.

После десяти туров у «Динамо» 22 очка. Столько же набрал московский ЦСКА, но бело-голубые опережают армейцев по количеству побед. «Рубин» потерпел первое поражение за восемь матчей в РПЛ и с 12 очками занимает девятое место.

Уже 18 октября «Динамо» проведёт принципиальный матч с ЦСКА на своём поле. Бело-голубым придётся обойтись без защитника Хуана Касереса, который пропустит игру из-за дисквалификации. В матче с «Рубином» он получил четвёртую жёлтую карточку в сезоне. В тот же день казанская команда сыграет в гостях с московским «Спартаком».

Ранее ЦСКА разгромил «Родину» со счётом 3:0 в матче 10-го тура РПЛ и временно поднялся на первую строчку. Встреча прошла на «ВЭБ-Арене» и стала первой для «Родины» под руководством нового тренера Джонатана Альбы.