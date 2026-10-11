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Опубликовано 11 октября, 17:43

Пост спортивного директора «Балтики» может занять Дмитрий Андреев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Дмитрий Андреев — основной кандидат на пост спортивного директора калининградской «Балтики», сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

Бывший спортивный директор «Оренбурга» может заменить отправленного в отставку Армена Маргаряна. 46-летний специалист также работал в ЦСКА.

Напомним, 9 октября «Балтика» расторгла соглашение с Арменом Маргаряном. Он занимал должность спортивного директора с ноября 2023 года.

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Борис Эльфанд
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