Пост спортивного директора «Балтики» может занять Дмитрий Андреев

Дмитрий Андреев — основной кандидат на пост спортивного директора калининградской «Балтики», сообщил источник «Чемпионата», знакомый с ситуацией.

Бывший спортивный директор «Оренбурга» может заменить отправленного в отставку Армена Маргаряна. 46-летний специалист также работал в ЦСКА.

Напомним, 9 октября «Балтика» расторгла соглашение с Арменом Маргаряном. Он занимал должность спортивного директора с ноября 2023 года.