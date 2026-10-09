«Балтика» расторгла соглашение со спортивным директором Арменом Маргаряном

Армен Маргарян покинул пост спортивного директора калининградской «Балтики». Соглашение расторгли по согласию сторон, сообщили в клубе.

Маргарян занимал эту должность с ноября 2023 года. До переезда в Калининград он возглавлял отдел национальной селекции московского «Динамо». Также специалист работал в селекционных и скаутских подразделениях «Зенита», «Локомотива», «Крыльев Советов» и «Нижнего Новгорода».

За время его работы «Балтика» впервые дошла до суперфинала Кубка России. В решающей встрече сезона-2023/24 калининградцы уступили петербуржцам со счётом 1:2, а в чемпионате финишировали на 15-й позиции и вылетели из РПЛ.

По итогам розыгрыша-2025/26 команда стала шестой. Это лучший результат в истории выступлений в высшем дивизионе страны. В текущем сезоне «Балтика» набрала 11 очков за девять туров и занимает восьмую строчку.

Ранее главного тренера калининградцев Андрея Талалаева дисквалифицировали на четыре матча РПЛ и оштрафовали на 400 тысяч рублей. Причиной стал неприличный жест в сторону трибун во время игры с «Рубином». При назначении наказания Контрольно-дисциплинарный комитет РФС учёл повторность нарушения.