«Крылья Советов» победили «Балтику» в серии пенальти

«Крылья Советов» увезли победу из Калининграда после безголевых 90 минут с «Балтикой». Встреча третьего тура группового этапа «пути РПЛ» Кубка России дошла до серии пенальти, где самарская команда не допустила ни одной осечки.

«Крылья Советов» переиграли «Балтику». Фото © Telegram / ФПК «Крылья Советов»

Основное время не принесло голов, поэтому соперникам пришлось определять победителя с 11-метровой отметки. Игроки «Крыльев Советов» реализовали все пять своих ударов. У «Балтики» одна попытка оказалась неудачной — серия завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.

Самарский клуб после этого набрал шесть очков и занимает второе место в группе C. «Зенит» лидирует с восемью баллами, «Балтика» идёт третьей с тремя. Следующий матч между «Крыльями Советов» и «Балтикой» состоится 14 октября в Самаре.

Ранее «Ростов» победил московский ЦСКА в матче третьего тура группового этапа «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России. Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев поля. Счёт удалось открыть только во втором тайме. На 75-й минуте отличился Имран Азнауров, а спустя десять минут Данила Прохин забил второй мяч и закрепил преимущество ростовской команды.