«Факел» предложил пост главного тренера экс-наставнику «Рубина» Рашиду Рахимову
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Воронежский «Факел» связывался с бывшим главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым, рассказал спортивный директор клуба Руслан Пименов.
Клуб предложил 61-летнему специалисту возглавить команду, однако тот попросил две недели для принятие решения, сообщает «Чемпионат».
Ранее Олега Василенко отправили в отставку с поста главного тренера «Факела». Накануне воронежцы проиграли «Локомотиву» со счётом 0:5. Команда занимает последнее место в РПЛ.
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