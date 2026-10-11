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Регион
Опубликовано 11 октября, 17:38

«Факел» предложил пост главного тренера экс-наставнику «Рубина» Рашиду Рахимову

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Обложка © ТАСС / Эрик Романенко

Воронежский «Факел» связывался с бывшим главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым, рассказал спортивный директор клуба Руслан Пименов.

Клуб предложил 61-летнему специалисту возглавить команду, однако тот попросил две недели для принятие решения, сообщает «Чемпионат».

«Локомотив» разгромил «Факел» со счётом 5:0 в матче РПЛ
«Локомотив» разгромил «Факел» со счётом 5:0 в матче РПЛ

Ранее Олега Василенко отправили в отставку с поста главного тренера «Факела». Накануне воронежцы проиграли «Локомотиву» со счётом 0:5. Команда занимает последнее место в РПЛ.

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Борис Эльфанд
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