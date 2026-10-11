«Факел» предложил пост главного тренера экс-наставнику «Рубина» Рашиду Рахимову

Воронежский «Факел» связывался с бывшим главным тренером «Рубина» Рашидом Рахимовым, рассказал спортивный директор клуба Руслан Пименов.

Клуб предложил 61-летнему специалисту возглавить команду, однако тот попросил две недели для принятие решения, сообщает «Чемпионат».

Ранее Олега Василенко отправили в отставку с поста главного тренера «Факела». Накануне воронежцы проиграли «Локомотиву» со счётом 0:5. Команда занимает последнее место в РПЛ.