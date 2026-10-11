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Опубликовано 11 октября, 13:18

Олег Василенко отправлен в отставку с поста главного тренера «Факела»

Олег Василенко. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Олег Василенко. Обложка © ТАСС / Сергей Савостьянов

Олег Василенко отправлен в отставку с поста главного тренера воронежского «Факела». Об этом «Матч ТВ» сообщил спортивный директор клуба Руслан Пименов.

«К сожалению, Олег Василенко отправлен в отставку», — сказал Пименов.

Специалист возглавлял команду с 1 октября 2025 года. Для Василенко это был второй период работы в «Факеле»: ранее он тренировал воронежцев с 2020 по 2022 год и вывел клуб в Российскую премьер-лигу.

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Ранее Life.ru сообщал, что «Локомотив» разгромил «Факел» со счётом 5:0 в матче 10-го тура РПЛ. Первый мяч забил Николай Титков, а Николай Комличенко оформил дубль. Ещё по голу во втором тайме добавили Сесар Монтес и Егор Погостнов.

Больше новостей о матчах, клубах и тренерских перестановках — в разделе «Спорт» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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