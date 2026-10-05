Суперкомпьютер Opta назвал «Краснодар» главным фаворитом на чемпионство в РПЛ

«Краснодар» стал главным фаворитом на победу в Российской Премьер-Лиге сезона-2026/27 по версии суперкомпьютера Opta. Вероятность чемпионства команды Мурада Мусаева аналитическая модель оценила в 34,9%.

Совсем немного от кубанцев отстаёт «Зенит». Шансы петербуржцев на первое место составляют 31,6%. Далее идут «Спартак» с 15,4%, московское «Динамо» с 13,1% и ЦСКА с 4,8%. У «Балтики» модель оставляет 0,1%.

После девяти туров «Краснодар» действительно возглавляет таблицу РПЛ с 21 очком. «Спартак», «Динамо» и ЦСКА набрали по 19 баллов, а «Зенит» идёт пятым с 18.

При этом наиболее высокую вероятность прямого вылета Opta даёт «Факелу». Шанс команды завершить сезон на последнем месте оценивается в 47,1%, ещё 22% приходится на 15-ю строчку.

«Локомотив», который сейчас располагается на 14-м месте, по расчётам модели заметно реже рискует напрямую покинуть Премьер-лигу. Вероятность финиша на 16-й позиции составляет 2,2%, на 15-й — 5%.

Ранее Life.ru писал, что в конце августа Opta оценивала шансы «Краснодара» на чемпионство сразу в 57,8%. С тех пор вероятность титула для действующего лидера заметно снизилась, а борьба с «Зенитом» стала плотнее.