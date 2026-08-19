«Конкуренции нет вообще»: Новичок «Краснодара» назвал самого весёлого игрока в команде

Новый защитник «Краснодара» Илья Вахания раскрыл, кто является «душой команды» в составе южного клуба. В эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» он безоговорочно назвал полузащитника Никиту Кривцова самым весёлым футболистом коллектива.

«Тут 100% Кривцов — конкуренции у него вообще нет», — заявил Вахания, отвечая на вопрос о преемнике Виктора Са, которого ранее отмечали как главного шутника в раздевалке.

Илья Вахания перешёл в «Краснодар» из «Ростова», где выступал с 2023 по 2026 год. Официально его контракт с «быками» вступил в силу 16 июня 2026 года, хотя предварительное соглашение было подписано ещё зимой. Адаптация новичка проходит в позитивной обстановке, чему способствует наличие ярких личностей в коллективе.

А ранее Life.ru сообщал, что дубль Кривцова принёс «Краснодару» победу над воронежским «Факелом». Встреча команд завершилась со счётом 3:2. В составе победителей забитыми мячами отметились Жубан (4-я минута) и Никита Кривцов (27-я и 59-я минуты).