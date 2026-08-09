«Спартак» — «Краснодар» — 1:2: результат матча и турнирная таблица РПЛ
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«Краснодар» победил «Спартак» и возглавил таблицу РПЛ
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«Краснодар» победил «Спартак» 2:1 9 августа 2026 года. Кто забил, какое место занимают команды и актуальная турнирная таблица РПЛ после матча.
«Краснодар» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1 в центральном матче третьего тура Российской премьер-лиги. Победа позволила команде Мурада Мусаева набрать девять очков и единолично возглавить турнирную таблицу РПЛ. «Спартак» с шестью баллами занимает третье место.
Встреча состоялась 9 августа на «Лукойл Арене» в Москве. Все три гола команды забили уже к 11-й минуте: Манфред Угальде открыл счёт, после чего Лукас Оласа и Жоау Батчи перевернули игру в пользу гостей.
«Спартак» — «Краснодар» — 1:2: результат матча 9 августа
«Спартак» вышел вперёд уже на третьей минуте. После подачи Маркиньоса Манфред Угальде отправил мяч в ворота Станислава Агкацева.
Однако преимущество москвичей продержалось всего несколько минут. На шестой минуте Лукас Оласа сравнял счёт, а на 11-й Жоау Батчи забил второй мяч «Краснодара». Больше голов в матче не было — 1:2 в пользу гостей.
Во втором тайме за «Спартак» дебютировал Мирлинд Даку, перешедший в московский клуб из «Рубина». Нападающий появился на поле на 68-й минуте, но результативными действиями не отметился.
Турнирная таблица РПЛ после матча «Спартак» — «Краснодар»
Победа в Москве вывела «Краснодар» на единоличное первое место. После трёх матчей у команды девять очков — краснодарцы остаются единственным клубом РПЛ, который пока не потерял ни одного балла.
«Зенит», «Спартак», «Балтика» и махачкалинское «Динамо» набрали по шесть очков. По дополнительным показателям «Зенит» занимает второе место, «Спартак» — третье.
Турнирная таблица РПЛ после матчей 9 августа 2026 года: «Краснодар» лидирует с девятью очками, «Спартак» занимает третье место.
Таблица актуальна на утро 10 августа после матчей воскресенья. Третий тур ещё не завершён: вечером 10 августа «Факел» сыграет с «Ахматом». Результат этой встречи может изменить положение команд в нижней части таблицы, однако «Краснодар» в любом случае останется первым, а «Спартак» — третьим.
Какое место занимает «Краснодар» в РПЛ
После победы над «Спартаком» «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. Команда Мурада Мусаева выиграла все три матча чемпионата, набрала девять очков и имеет разницу мячей 8:4.
В первых турах краснодарцы последовательно обыграли «Рубин», «Факел» и «Спартак». После матчей 9 августа они на три очка опережают ближайших преследователей.
Какое место занимает «Спартак» после матча с «Краснодаром»
«Спартак» после трёх матчей имеет шесть очков и занимает третье место. Столько же баллов у «Зенита», «Балтики» и махачкалинского «Динамо», однако команды располагаются в таблице в соответствии с дополнительными показателями.
До встречи с «Краснодаром» красно-белые выиграли оба матча нового чемпионата — у «Родины» и «Ахмата». Поражение 1:2 стало для команды первым в нынешнем розыгрыше РПЛ.
Кто забил в матче «Спартак» — «Краснодар»
- 3-я минута — Манфред Угальде, «Спартак»
- 6-я минута — Лукас Оласа, «Краснодар»
- 11-я минута — Жоау Батчи, «Краснодар»
После гола Батчи счёт больше не изменился.
Когда следующие матчи «Спартака» и «Краснодара»
В четвёртом туре «Краснодар» 15 августа примет «Ахмат». «Спартак» 16 августа отправится в Калининград, где сыграет против «Балтики».
Следом красно-белых ждёт ещё один принципиальный матч: в пятом туре 23 августа «Спартак» примет «Зенит».
FAQ
- Кто выиграл матч «Спартак» — «Краснодар»?
«Краснодар» выиграл у московского «Спартака» со счётом 2:1.
- На каком месте «Краснодар» после матча со «Спартаком»?
«Краснодар» занимает первое место в РПЛ с девятью очками после трёх матчей.
- На каком месте «Спартак»?
«Спартак» занимает третье место с шестью очками. Вторым с таким же количеством баллов идёт «Зенит».
- Кто забил голы в матче «Спартак» — «Краснодар»?
За «Спартак» отличился Манфред Угальде. У «Краснодара» забили Лукас Оласа и Жоау Батчи.
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