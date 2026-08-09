ЦСКА и «Ростов» сыграли 0:0 в третьем туре РПЛ. Актуальная таблица на 9 августа 2026 года, места и очки команд, результаты и расписание тура.

ЦСКА — «Ростов» — 0:0: результат матча и турнирная таблица РПЛ

ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью со счётом 0:0 в матче третьего тура Российской премьер-лиги. После трёх игр армейцы набрали пять очков и занимают шестое место в РПЛ, ростовчане с четырьмя баллами идут седьмыми. Тур продолжится 9 и 10 августа, поэтому положение команд ещё может измениться.

Обновлено 9 августа 2026 года в 11:00 мск.

Турнирная таблица РПЛ после матча ЦСКА — «Ростов»

Так выглядит турнирная таблица РПЛ утром 9 августа, до начала воскресных матчей третьего тура

Турнирная таблица РПЛ после матча ЦСКА — «Ростов» (0:0). Положение команд по состоянию на утро 9 августа 2026 года. Инфографика © Life.ru

Как ничья с «Ростовом» повлияла на место ЦСКА в РПЛ

После трёх туров у ЦСКА одна победа и две ничьи. Команда набрала пять очков при разнице мячей 3:2 и сейчас занимает шестую строчку. «Ростов» имеет четыре очка после одной победы, одной ничьей и одного поражения и располагается непосредственно за армейцами.

При этом шестое место ЦСКА по итогам тура ещё не гарантировано. Из текущей таблицы и расписания следует, что обойти армейцев 9 августа может победитель матча «Рубин» — «Оренбург»: сейчас у обеих команд по три очка, а победа увеличит их результат до шести. Если казанцы и оренбуржцы сыграют вничью, оба клуба наберут по четыре очка и ЦСКА останется шестым.

Остальные команды, которые сейчас находятся ниже ЦСКА, по итогам третьего тура набрать больше пяти очков уже не смогут. Поэтому после завершения тура армейцы окажутся либо на шестом, либо на седьмом месте.

Результат матча ЦСКА — «Ростов» 8 августа

Матч ЦСКА — «Ростов» прошёл 8 августа на «ВЭБ Арене» в Москве и завершился со счётом 0:0. Команды не забили ни одного мяча и получили по одному очку.

Изначально встречу планировали провести в Ростове-на-Дону, однако РПЛ перенесла её в Москву после повреждения инфраструктуры стадиона ростовчан из-за стихийного бедствия. Для ЦСКА это была третья игра нынешнего чемпионата без поражений.

Последний раз домашний матч ЦСКА против «Ростова» в чемпионате России также завершался нулевой ничьей в апреле 2017 года.

Результаты матчей РПЛ 8 августа 2026 года

В субботу состоялись три встречи третьего тура:

«Крылья Советов» — «Балтика» — 0:2 ;

; «Локомотив» — «Акрон» — 0:0 ;

; ЦСКА — «Ростов» — 0:0.

«Балтика» после победы набрала шесть очков и поднялась в группу лидеров. ЦСКА с пятью баллами расположился сразу за пятью командами, имеющими по шесть очков.

Какие матчи РПЛ пройдут 9 августа

В воскресенье третий тур продолжится четырьмя матчами. Время московское:

14:30 — «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала;

— «Динамо» Москва — «Динамо» Махачкала; 17:00 — «Зенит» — «Родина»;

— «Зенит» — «Родина»; 20:00 — «Спартак» — «Краснодар»;

— «Спартак» — «Краснодар»; 20:30 — «Рубин» — «Оренбург».

Особенно важна для положения ЦСКА последняя встреча дня. Победа «Рубина» или «Оренбурга» отправит армейцев с шестого на седьмое место. При ничьей ЦСКА сохранит нынешнюю позицию.

Третий тур завершится в понедельник, 10 августа, матчем «Факел» — «Ахмат», который начнётся в 19:30 мск.

Когда следующий матч ЦСКА в РПЛ

Следующий матч чемпионата ЦСКА проведёт 15 августа против воронежского «Факела». Встреча четвёртого тура пройдёт на поле армейцев.