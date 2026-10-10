«Локомотив» разгромил «Факел» со счётом 5:0 в матче РПЛ

Московский «Локомотив» разгромил воронежский «Факел» со счётом 5:0 в матче 10-го тура РПЛ. Встреча прошла в Воронеже.

Счёт на 25-й минуте открыл Николай Титков. Ещё до перерыва Николай Комличенко увеличил преимущество москвичей. Во втором тайме «Локомотив» забил ещё трижды: отличились Сесар Монтес и Егор Погостнов, а Комличенко оформил дубль.

Для столичной команды это вторая победа в сезоне. «Локомотив» набрал 10 очков и поднялся на 12-е место в таблице. Во втором тайме «Локомотив» забил ещё трижды: отличились Сесар Монтес и Егор Погостнов, а Комличенко оформил дубль.

В следующем туре 17 октября «Локомотив» примет «Краснодар», а «Факел» сыграет в Самаре с «Крыльями Советов».

Ранее «Оренбург» на домашнем поле разгромил махачкалинское «Динамо» со счётом 4:0. Игра десятого тура РПЛ завершилась со счётом 4:0.