«Оренбург» разгромил махачкалинское «Динамо» со счётом 4:0 в домашнем матче десятого тура Российской премьер-лиги. Победа позволила хозяевам прервать восьмиматчевую серию без побед в чемпионате.

Дубль оформил Хорди Томпсон. Он отличился на 18-й минуте, а во втором тайме реализовал пенальти на 69-й. Ещё два мяча забили Джон Паласиос на 39-й минуте и Гедеон Гузина на 53-й. В результате «Оренбург» довёл преимущество до разгромного и сохранил свои ворота в неприкосновенности.

До этой встречи команда не побеждала в РПЛ восемь матчей подряд — шесть раз сыграла вничью и потерпела два поражения. Единственный предыдущий успех в нынешнем сезоне пришёлся на стартовый тур, когда «Оренбург» обыграл «Ростов» со счётом 2:1.

Для махачкалинского «Динамо» поражение стало третьим подряд. До поездки в Оренбург команда Вадима Евсеева уступила грозненскому «Ахмату» — 2:3 и московскому ЦСКА — 1:3.

После десяти туров у обеих команд по 12 очков. «Оренбург» занимает шестую строчку, махачкалинское «Динамо» располагается на восьмой.

В следующем туре «Оренбург» 19 октября сыграет в Москве с «Родиной». Махачкалинское «Динамо» двумя днями ранее примет тольяттинский «Акрон».

Ранее Life.ru сообщал, что махачкалинское «Динамо» разгромило «Крылья Советов» и поднялось на третье место в РПЛ. Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу дагестанского клуба. Тогда голами отметились Андрес Аларкон, Никита Глушков, Даниил Лесовой и Гамид Агаларов.