«Динамо» из Махачкалы обыграло «Крылья Советов» и поднялось на 3-е место в РПЛ

Махачкалинское «Динамо» разгромило самарские «Крылья Советов» со счётом 4:1 в гостевом матче четвёртого тура Российской премьер-лиги. После этой победы дагестанская команда поднялась на третью строчку турнирной таблицы.

Счёт открыл Андрес Аларкон уже на пятой минуте. Затем отличились Никита Глушков (22-я минута), Даниил Лесовой (77-я) и Гамид Агаларов, забивший в добавленное время. Единственный гол хозяев записал на свой счёт Иван Олейников на 28-й минуте. За пять минут до конца основного времени защитник «Крыльев» Джеффри Чинеду был удалён с поля.

Самарцы пока не выиграли ни одного матча в нынешнем сезоне лиги: на их счету две ничьи и два поражения. Махачкалинцы же одержали уже третью победу в официальных играх сезона в разных турнирах.

После четырёх туров у «Крыльев Советов» всего два очка и лишь 14-е место. У «Динамо» в активе девять баллов и место в тройке лидеров. В следующем туре самарцы 23 августа примут дома тольяттинский «Акрон», а до этого 19 августа сыграют в Кубке России против петербургского «Зенита». Махачкалинцы днём позже встретятся в кубке с калининградской «Балтикой» в гостях, а 23 августа проведут домашний матч чемпионата с «Краснодаром».

Ранее сообщалось, что «Балтика» уверенно обыграла «Крылья Советов» в Самаре со счётом 2:0 и закрепилась в верхней части таблицы. Уже на третьей минуте калининградцев вывел вперёд Элдар Чивич, а в концовке встречи точку в игре поставил Брайан Хиль на 81-й минуте. После этого поражения самарцы застряли на 10-й строчке с двумя очками, тогда как «Балтика» прочно вошла в топ-4.