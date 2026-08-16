«Зенит» всухую разгромил «Динамо» в домашнем матче РПЛ

«Зенит» не оставил шансов «Динамо» в домашнем противостоянии, разгромив москвичей 3:0. Главным героем матча стал Александр Соболев, оформивший быстрый дубль в первом тайме. Точку в игре поставил Максим Глушенков: его гол на 87-й минуте позволил ему единолично возглавить гонку бомбардиров РПЛ (5 голов).

С начала прошлого сезона РПЛ «Зенит» удерживает лидерство по количеству назначенных в его пользу пенальти (15), опережая ближайшего преследователя — «Акрон» — на пять ударов. Статистика личных встреч также на стороне петербуржцев: при Сандро Шварце «Динамо» не смогло одержать ни одной победы над сине-бело-голубыми (три проигрыша и одна ничья).

На текущий момент «Зенит» идет вторым в таблице с 9 очками, тогда как динамовцы занимают лишь 10-ю строчку, имея в активе 4 балла. В ближайшее время обе команды ждут кубковые и календарные матчи: 19 августа «Зенит» сыграет с «Крыльями Советов», а «Динамо» — с «Краснодаром». 23 августа петербуржцы отправятся в гости к «Спартаку», а москвичи примут на своем поле «Родину».

Ранее стало известно, что защитник «Зенита» Ваня Дркушич ближайший сезон проведёт в чемпионате Испании. Петербургский клуб договорился с «Эспаньолом» об аренде футболиста до конца сезона-2026/27. Дркушич сыграл за сине-бело-голубых 46 встреч, стал чемпионом России и обладателем национального Суперкубка.

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