«Краснодар» обыграл «Ахмат» и одержал 4-ю победу подряд в РПЛ

«Краснодар» принимал на своём стадионе грозненский «Ахмат» в рамках четвёртого тура Альфа-банк — Российской премьер-лиги (РПЛ) и обыграл соперника со счётом 1:0. Автором единственного гола стал Кристиан, отличившийся на сорок пятой минуте матча.

«Краснодар» в текущем сезоне не потерял ни одного очка: команда одержала четыре победы и с двенадцатью очками занимает первую строчку в турнирной таблице. Грозненский «Ахмат» с двумя очками располагается на тринадцатой позиции. В рамках следующего тура «Краснодар» 23 августа сыграет на выезде против махачкалинского «Динамо», а «Ахмат» днём ранее примет на своём поле клуб «Ростов».

Ранее стало известно, что защитник «Зенита» Ваня Дркушич ближайший сезон проведёт в чемпионате Испании. Петербургский клуб договорился с «Эспаньолом» об аренде футболиста до конца сезона-2026/27. Дркушич сыграл за сине-бело-голубых 46 встреч, стал чемпионом России и обладателем национального Суперкубка.

Полный календарь матчей Пути РПЛ доступен на странице расписание и результаты Кубка России — 2026/27.