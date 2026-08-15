Матч «Сочи» — «Волга» перенесли на 16 августа из-за угрозы БПЛА

Матч шестого тура Первой лиги между «Сочи» и ульяновской «Волгой» перенесли с 15 на 16 августа. Об этом сообщила пресс-служба сочинского клуба.

Изначально встреча должна была начаться в субботу в 18:00 мск. Затем стартовый свисток сдвинули на час — до 19:00. Позднее игру отложили на более продолжительный срок из-за беспилотной опасности.

Теперь команды планируют вывести на поле в воскресенье, 16 августа. Начало назначено на 11:30 мск. После пяти туров «Сочи» набрал семь очков и занимает 11-е место в таблице Первой лиги. У «Волги» шесть баллов. Ульяновский клуб располагается на 13-й строчке.

В конце июля по соображениям безопасности пришлось изменить место проведения ещё одного футбольного матча. Встречу «Ростова» и ЦСКА перенесли в Москву после того, как домашняя арена ростовчан получила повреждения во время урагана. Специалисты сочли, что использование объекта может представлять угрозу для жизни и здоровья игроков и зрителей, поэтому было принято решение о смене площадки.