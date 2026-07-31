Матч «Ростова» и ЦСКА в третьем туре РПЛ перенесли в Москву

Встреча третьего тура РПЛ между «Ростовом» и ЦСКА не состоится в Ростове-на-Дону, как планировалось ранее. Лига приняла решение о переносе игры в столицу из-за технических повреждений домашнего стадиона донского клуба.

Конструкции арены пострадали во время недавнего урагана, прошедшего над регионом. Специалисты сочли, что использование объекта в текущем состоянии может представлять угрозу для жизни и здоровья игроков и зрителей, поэтому было принято решение о смене площадки.

В результате команды проведут встречу в Москве, поменявшись кругами: в Ростове-на-Дону соперники сыграют позже, в рамках 18-го тура чемпионата. Точная дата и место проведения перенесённого матча пока не уточняются. Ожидается, что к тому времени стадион будет полностью восстановлен и допущен к проведению официальных игр.

Ранее ЦСКА объявил о подписании трёхлетнего контракта с 26-летним вратарём Максимом Бориско из «Балтики», который будет выступать под 39-м номером, при этом в прошлом сезоне он провёл 23 матча и 14 раз оставлял ворота сухими. На данный момент основным голкипером остаётся Владислав Тороп, заменяющий восстанавливающегося после травмы Игоря Акинфеева. В первом туре нового сезона ЦСКА обыграл «Балтику» со счётом 2:1: гости открыли счёт на первой минуте, но автогол и гол Глебова принесли победу армейцам.