ЦСКА объявил о переходе вратаря Бориско из «Балтики»

Московский ЦСКА объявил о переходе вратаря Максима Бориско из калининградской «Балтики». Информация появилась в официальном Telegram-канале армейского клуба. 26-летний голкипер подписал контракт на три года с возможностью продления ещё на один сезон. В новом клубе он будет играть под 39-м номером.

В прошлом сезоне Бориско провёл за «Балтику» 23 матча в различных турнирах, причём в 14 из них его ворота остались нетронутыми. Пока основным голкипером ЦСКА остаётся Владислав Тороп — он занял место в рамке, пока капитан и многолетний лидер команды Игорь Акинфеев восстанавливается после повреждения.

Интересно, что в первом туре нового сезона Российской премьер-лиги ЦСКА как раз встречался с «Балтикой» и одержал победу на домашней «ВЭБ Арене» со счётом 2:1. Счёт уже на первой минуте открыл форвард гостей Чинонсо Оффор, однако на 33-й минуте защитник «Балтики» Эдуардо Андерсон отправил мяч в свои ворота, а спустя три минуты Кирилл Глебов принёс армейцам победу. Во втором туре ЦСКА предстоит выездной матч против самарских «Крыльев Советов» 1 августа.

Ранее Life.ru писал, что московский «Спартак» с уверенной победы начал новый сезон Российской Премьер-лиги, обыграв на своём поле дебютанта турнира — «Родину» — со счётом 3:0. Счёт на 24-й минуте открыл Маркиньос. Во втором тайме преимущество красно-белых закрепили Кристофер Мартинс и Данил Пруцев, отличившиеся на 79-й и 86-й минутах соответственно.