РФС снял запрет с «Крыльев Советов» на регистрацию новых игроков

Самарские «Крылья Советов» снова получили возможность регистрировать новых футболистов. Палата Российского футбольного союза (РФС) по разрешению споров сняла ранее действовавшие ограничения с клуба.

Запрет был введён в мае после обращения петербургского «Зенита» в РФС из-за задолженностей, связанных с самарской командой и московским «Торпедо».

В пресс-службе «Крыльев Советов» сообщили, что клуб полностью погасил задолженность, ставшую причиной введения ограничений. После этого самарцы получили право вновь заявлять новых игроков.

Первый матч нового сезона чемпионата России «Крылья Советов» проведут 25 июля. Команда сыграет на выезде против московского «Динамо».

Тем временем московский ЦСКА успешно стартовал в новом сезоне Российской Премьер-лиги, обыграв на своём поле калининградскую «Балтику» со счётом 2:1. Матч первого тура прошёл на «ВЭБ-Арене» в столице.